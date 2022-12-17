Emine Erdoğan'dan Hazreti Mevlana'nın 749. vuslat yıl dönümü mesajı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hazreti Mevlana'nın 749. vuslat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Büyük İslam mütefekkiri, Mevlana Hazretlerinin iyiliğe, doğruluğa, sevgiye, hoşgörüye daveti, insanlığa en önemli yadigarıdır. Hakikati arayan herkesin kalbine şifa sunan, ilahi sevgiyi öğreten Hazreti Pir'i vuslatının 749. yılında hürmetle, rahmetle yad ediyorum."
Büyük İslam mütefekkiri, Mevlana Hazretleri'nin iyiliğe, doğruluğa, sevgiye, hoşgörüye daveti, insanlığa en önemli yadigârıdır. Hakikati arayan herkesin kalbine şifa sunan, ilahi sevgiyi öğreten Hazreti Pîr'i vuslatının 749. yılında hürmetle, rahmetle yâd ediyorum. #ŞebiArus pic.twitter.com/pzBPXTM9lf— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 17, 2022
- Emine Erdoğan'dan Hazreti Mevlana'nın 749. vuslat yıl dönümü mesajı
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