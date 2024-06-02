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Emine Erdoğan'dan 'Güçlü Türkiye' vurgusu
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02 Haziran 2024 Pazar 18:25:00 - Güncelleme:02 Haziran 2024 Pazar 18:25:00

Emine Erdoğan'dan 'Güçlü aile, güçlü Türkiye' vurgusu

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Emine Erdoğan, AK Parti kampında kadın üye ve vekillerle bir araya gelerek toplantı yaptı. Toplantıya ilişkin paylaşım yapan Erdoğan, "Güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla daha güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğimize inancım tam." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ak Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlenen 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'na katıldı.

Emine Erdoğan, partinin kadın MYK, MKYK üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geldi.

"HEDEF AİLEYİ GÜÇLENDİRMEK"

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, kadınların parti içi ve toplumsal rolü istişare edildi.

Emine Erdoğan, Türkiye'yi yakından ilgilendiren, toplumun yapı taşı aileyi güçlendirmeye yönelik konular hakkında fikir ve öneri alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ İNŞA EDECEĞİZ"

Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, güçlü Türkiye vurgusu yaparak, "Ülkemizi yakından ilgilendiren, toplumumuzun yapı taşı aileyi güçlendirmeye yönelik konular hakkında fikir ve öneri alışverişinde bulunduk. Güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla daha güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğimize inancım tam" dedi.

Etiketler : Emine Erdoğan Aile Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti
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