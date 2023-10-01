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Emine Erdoğan'dan "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasına ilişkin paylaşım
01 Ekim 2023 Pazar 19:58:00 - Güncelleme:01 Ekim 2023 Pazar 19:58:00

Emine Erdoğan'dan "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasına ilişkin paylaşım

Kaynak: AA

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Emine Erdoğan, "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasının uluslararası boyutta, çevresel sürdürülebilirlik alanında rekor bir imzayla takdire şayan bir başarıya ulaştığını duyurdu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, dünyada geleneksel mutfaklara yönelik artan ilginin, gıda israfını önlemede başlıca etken olduğuna inandığını belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Atıksız mutfak kategorisinde ilk sırada yer alan Türk mutfağında her yiyecek, bir başka ürüne dönüşebilir. Atıksız mutfağın püf noktalarını yaygınlaştırarak, insan emeğine ve nimete olan hürmeti yeniden hatırlatalım. Bu farkındalıkla hayata geçirilen 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyası uluslararası boyutta, çevresel sürdürülebilirlik alanında rekor bir imzayla takdire şayan bir başarıya ulaştı."

Emine Erdoğan, paylaşımında, kampanyaya destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Etiketler : EMİNE ERDOĞAN Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık DESTEK
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