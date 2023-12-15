Emine Erdoğan'dan Gazze'den Türkiye'ye getirilen hasta çocuklara ilişkin paylaşım
Kaynak: AA
Emine Erdoğan, Gazze'den Türkiye'ye getirilen hasta çocuklara ilişkin paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'den, savaşın içinden çıkmalarına rağmen bizi güler yüzle, samimiyetle, şarkılarla karşılayan çocuklarımız yegane teselli kaynağımız. Gözlerindeki korkunun, minik kalplerindeki acının dinmesini canıgönülden diliyor, Filistin topraklarında bir an önce barış ve güven ortamının tesis edilmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında, Ankara Etlik Şehir Hastanesinde tedavi gören 16 çocuğu ziyaretine ilişkin görüntülere de yer verdi.
Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Filistinli çocuklarımızın güvende ve iyi olduklarını görmek, bir nebze de olsa umutlarımızı tazeledi.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 14, 2023
Sağlık durumları hakkında doktorlarımızdan bilgi aldım. Bundan sonraki sürecin ben de takipçisi olacağım.
Rabbim'den her... pic.twitter.com/xh20491lJE
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