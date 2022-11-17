Emine Erdoğan'dan Endonezya Devlet Başkanı'nın eşine teşekkür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde ev sahipliği için Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun eşi İriana Joko Widodo'ya teşekkür etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Endonezya G20 Liderler Zirvesi'nden geriye dostluk, kardeşlik ve güzel duygular kaldı. Samimi ev sahipliği için Endonezya Devlet Başkanı'nın eşi, değerli dostum İriana Joko Widodo'ya ve Endonezya halkına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında zirveden görüntülere de yer verdi.