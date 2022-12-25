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25 Aralık 2022 Pazar 13:40:00 - Güncelleme:25 Aralık 2022 Pazar 13:40:00

Emine Erdoğan'dan çocuklara ve gençlere "Sıfır Atık" çağrısı

Kaynak: AA

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Emine Erdoğan, çocuklara ve gençlere, "Sıfır Atık hareketi, sizlerin ellerinde yükselip tüm dünyaya miras kalacak." ifadeleriyle seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "Sıfır Atık" konusunda yapılan etkinliklerin yer aldığı videolu paylaşımda bulundu.

Çocuklara ve gençlere "Sıfır Atık" konusunda mesajlar veren Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza ve gençlerimize sesleniyorum; toprağı 'sadık yari' olarak gören, ağaç kesmeyi baş kesmekle aynı tutan bir medeniyetin mirasçıları olduğunuzu unutmayın. Sıfır Atık hareketi, sizlerin ellerinde yükselip tüm dünyaya miras kalacak."

Etiketler : emine erdoğan sıfır atık çocuklar gençler
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