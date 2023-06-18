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18 Haziran 2023 Pazar 13:15:00 - Güncelleme:18 Haziran 2023 Pazar 13:15:00

Emine Erdoğan'dan "Babalar Günü" mesajı

Kaynak: AA

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Emine Erdoğan, "Rahmetli babamı hasret ve dua ile anıyor, değerli eşimin ve tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü'nü tebrik etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir evladın hayatındaki en güvenli limandır baba yüreği. Sever, korur, büyütür... Yıkılmaz, yeri doldurulmaz, unutulmaz. Rahmetli babamı hasret ve dua ile anıyor, değerli eşimin ve tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şehitlerin babalarına sabır, ebediyete irtihal eden bütün büyüklere rahmet dileyen Erdoğan, günün vesilesiyle bir çocuğun ilk kahramanı olmayı seçen tüm koruyucu babalara fedakarlıkları için teşekkür etti.

Etiketler : emine erdoğan babalar günü tebrik mesajı
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