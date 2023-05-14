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14 Mayıs 2023 Pazar 10:25:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 10:25:00

Emine Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, annelerin, gönüllere ışık tutan bir fener, duasıyla koruyan, vicdanıyla aydınlatan, şefkati dünyaya yeten olduğunu kaydetti.

Annesini rahmetle andığını, şehit annelerini ve onların şahsında evlat özlemi çeken tüm anneleri hürmetle yad ettiğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"'Anne' deyince yüreğine ateş düşen bütün evlatlara sabır diliyorum. Diyarbakır Anneleri'nin çocuklarından ayrı geçirdikleri son Anneler Günü olmasını temenni ediyor, Koruyucu Aile olmayı tercih ederek bir çocuğun elinden tutan yeryüzü meleklerine en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Her çocuğun anne sevgisine doyduğu bir dünya umuduyla, Anneler Günü kutlu olsun."

Etiketler : emine erdoğan anneler günü paylaşım
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