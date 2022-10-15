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15 Ekim 2022 Cumartesi 00:32:00 - Güncelleme:15 Ekim 2022 Cumartesi 00:32:00

Emine Erdoğan'dan Amasra için taziye mesajı

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Emine Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Bartın'da, maden ocağında meydana gelen patlama haberiyle kahrolduk. Göçük altında mahsur kalan işçilerimizin sağ salim ailelerine kavuşması tek dileğim. Vefat eden işçi kardeşlerimize Rabb'imden rahmet, yaralılara acil şifa niyaz ediyorum."

Etiketler : emine erdoğan taziye mesajı maden ocağı kazası
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