Emine Erdoğan'dan Amasra için taziye mesajı
Emine Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:
"Bartın'da, maden ocağında meydana gelen patlama haberiyle kahrolduk. Göçük altında mahsur kalan işçilerimizin sağ salim ailelerine kavuşması tek dileğim. Vefat eden işçi kardeşlerimize Rabb'imden rahmet, yaralılara acil şifa niyaz ediyorum."
#Bartın'da, maden ocağında meydana gelen patlama haberiyle kahrolduk. — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 14, 2022
Göçük altında mahsur kalan işçilerimizin sağ salim ailelerine kavuşması tek dileğim.
Vefat eden işçi kardeşlerimize Rabbim'den rahmet, yaralılara acil şifa niyaz ediyorum.
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