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08 Mart 2024 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:08 Mart 2024 Cuma 14:00:00

Emine Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı

Kaynak: AA

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Emine Erdoğan, değişime ve dönüşüme öncülük eden emektar tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toprağa tohum, topluma umut eken, her alanda iz bırakan kadınlar, kalıcı ve sürdürülebilir barışın, daha adil bir dünyanın da temeli. Kadınların kararlılığıyla inşa ettiği her eserle, güçlü iradesiyle aştığı her engelle yarınlara güvenle bakıyoruz. Değişime ve dönüşüme öncülük eden emektar tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında kendisinin de katıldığı, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından düzenlenen "Tarımda Kadın Emeği Zirvesi"ne ilişkin görüntülere de yer verdi.

Etiketler : emine erdoğan 8 mart dünya kadınlar günü
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