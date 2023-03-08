Emine Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Kaynak: AA
Emine Erdoğan, imkansızlıklara rağmen üretmekten, yarınları kurmaktan vazgeçmeyen tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Geleceğe güvenle bakan toplumların yapı taşının, "kadın gücü" olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Gönül ve akıl birliği yapan kadınlarımızın kararlılığıyla her zorluğu yeneceğimize inancım tam. İmkansızlıklara rağmen üretmekten, yarınları kurmaktan vazgeçmeyen tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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