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08 Mart 2023 Çarşamba 13:27:00 - Güncelleme:08 Mart 2023 Çarşamba 13:27:00

Emine Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Kaynak: AA

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Emine Erdoğan, imkansızlıklara rağmen üretmekten, yarınları kurmaktan vazgeçmeyen tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Geleceğe güvenle bakan toplumların yapı taşının, "kadın gücü" olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Gönül ve akıl birliği yapan kadınlarımızın kararlılığıyla her zorluğu yeneceğimize inancım tam. İmkansızlıklara rağmen üretmekten, yarınları kurmaktan vazgeçmeyen tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : emine erdoğan 8 mart dünya kadınlar günü tebrik

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