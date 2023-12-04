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Emine Erdoğan'dan "4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü" paylaşımı
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04 Aralık 2023 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:04 Aralık 2023 Pazartesi 13:00:00

Emine Erdoğan'dan "4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü" paylaşımı

Kaynak: AA

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Emine Erdoğan, "4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü" dolayısıyla paylaşım yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Su Verimliliği Seferberliği'nin öncelikli hedefi, içme suyu temin ve dağıtım aşamalarında oluşan su kaybını önlemek. Seferberlik ışığında, fiziki ve idari su kayıplarının azaltılması ile kontrolsüz su tüketiminin önüne geçilmesi için çok yönlü uygulamalar hayata geçirildi. Şüphesiz yerel yönetimlerimizle beraber bireysel düzeyde alınacak her tedbirin de hayati olduğunu unutmayalım. Suyumuz kaybolmasın, geleceğimiz yok olmasın." ifadelerini kullandı.

Etiketler : emine erdoğan 4 aralık dünya su kayıpları günü su verimliliği seferberliği
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