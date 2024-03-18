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Emine Erdoğan'dan "Çanakkale Zaferi" paylaşımı
18 Mart 2024 Pazartesi 10:38:00 - Güncelleme:18 Mart 2024 Pazartesi 10:38:00

Emine Erdoğan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi paylaşımı

Kaynak: AA

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Emine Erdoğan, "Çanakkale ruhu, kahraman ecdadımızdan emanet, korumamız ve yaşatmamız gereken yegane mirasımız. Bu direniş ruhunu ezelden ebede kalbinde taşıyan Türk milleti, nice cesaret ve kararlılık destanları yazacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çanakkale ruhu, kahraman ecdadımızdan emanet, korumamız ve yaşatmamız gereken yegâne mirasımız. Bu direniş ruhunu ezelden ebede kalbinde taşıyan Türk milleti, nice cesaret ve kararlılık destanları yazacak. Ölümsüz ÇanakkaleZaferi'nin yıl dönümünde aziz şehitlerimizi şükran ve rahmetle yad ediyorum."

Etiketler : emine erdoğan çanakkale zaferi şehit
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