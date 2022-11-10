Emine Erdoğan'dan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84. yılında saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84. yılında saygı ve rahmetle yâd ediyorum. #10Kasım — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 10, 2022