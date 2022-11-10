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10 Kasım 2022 Perşembe 10:34:00 - Güncelleme:10 Kasım 2022 Perşembe 10:34:00

Emine Erdoğan'dan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" paylaşımı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84'üncü yılında saygı ve rahmetle andığını bildirdi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84. yılında saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Emine Erdoğan Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım Atatürk
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