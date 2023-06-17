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17 Haziran 2023 Cumartesi 11:45:00 - Güncelleme:17 Haziran 2023 Cumartesi 11:45:00

Emine Erdoğan, YKS'ye giren öğrencilere başarılar diledi

Kaynak: AA

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Emine Erdoğan, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversite sınavına giren tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Her birine hedefledikleri okullarda, edinecekleri tecrübelerle mutlu bir üniversite hayatı temenni ediyorum. Çocuklarının sınav heyecanına ortak olan ailelerimize de emekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : emine erdoğan yks öğrenci
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