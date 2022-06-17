Emine Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversite sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. İdeallerinize uzanan yolda sınavlar sadece bir basamak. Rehberiniz azim ve kararlılık olsun. Çocuklarının sınav heyecanına ortak olan ailelerimize de emekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.