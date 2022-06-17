Emine Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversite sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. İdeallerinize uzanan yolda sınavlar sadece bir basamak. Rehberiniz azim ve kararlılık olsun. Çocuklarının sınav heyecanına ortak olan ailelerimize de emekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
- Fuat Oktay YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
- Emine Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
- Bilgiç'ten Norveç vatandaşlarının Türkiye'ye seyahatine ilişkin açıklama
- Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Norveçlilere vizesiz seyahat' iddialarına yanıt
- Başkan Erdoğan'dan iklim eylem planı açıklaması
- Vali Yerlikaya İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenci sayısını paylaştı