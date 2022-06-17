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17 Haziran 2022 Cuma 23:02:00 - Güncelleme:17 Haziran 2022 Cuma 23:02:00

Emine Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversite sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. İdeallerinize uzanan yolda sınavlar sadece bir basamak. Rehberiniz azim ve kararlılık olsun. Çocuklarının sınav heyecanına ortak olan ailelerimize de emekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Emine Erdoğan yks üniversite sınavı
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