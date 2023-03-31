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Emine Erdoğan, UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü
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31 Mart 2023 Cuma 23:45:00 - Güncelleme:31 Mart 2023 Cuma 23:45:00

Emine Erdoğan, UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Russell ile New York'taki Türkevi'nde bir araya geldiğini açıkladı.

UNICEF İstanbul Küresel Ofisi kurulması yönünde imzalanan anlaşmanın hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Ülkemiz için son derece önem arz eden bu gelişmenin, UNICEF ile küresel işbirliklerini artıracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Russell'ın "SıfırAtık İyi Niyet Beyanı'nı" da imzalayarak desteğini belirtiğini aktaran Erdoğan," Her çocuğun daha temiz ve yaşanabilir bir dünya umudu olsun diye mücadelemizi sürdüreceğiz." mesajını verdi.

Etiketler : Emine Erdoğan UNICEF sosyal medya

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