VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bayraktar TB3 20. testi başarıyla tamamladı!
"İsrail hükümeti, katliama son vermek zorundadır"
CHP'lilerden İmamoğlu pişmanlığı! "Elimi kesseydim de oy vermeseydim"
CHP'den istifa edince İBB'ye yüklendi: Yaptıkları yatırım varsa söylesin
Akşener'den 'jest' tepkisi: "Bıktım usandım, midem bulanıyor"
Irak Dışişleri Bakanı'ndan Kalkınma Yolu açıklaması
01 Mart 2024 Cuma 19:33:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 19:33:00

Emine Erdoğan Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu Başkanı Forbes ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu (IFRC) Başkanı Kate Forbes ile bir araya geldi.

Antalya Diplomasi Forumu'na katılan IFRC Başkanı Forbes ile görüşen Emine Erdoğan, yeni görevi dolayısıyla Forbes'i tebrik etti, güçlü kadınların karar alıcı noktalarda olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede, insani yardım için Gazze'de bulunan görevlileri de hedef alan İsrail'in katliamları ve bölgeye yapılacak yardımlar ele alındı.

Forbes'ten IFRC'nin Gazze konusunda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, yardımlar konusunda Türkiye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Emine Erdoğan, Türkiye'nin, Gazze'de İsrail bombalarının hedefi olup yaralanan masum çocukları Türkiye'ye getirerek tedavilerini üstlendiklerini anlattı.

Kate Forbes de ateşkesin sağlanmasıyla önemli bir partner olarak gördükleri Türk Kızılay ile yardımları bölgeye ulaştırmaya başlayacaklarını dile getirdi.

Forbes, Emine Erdoğan'ın ve Türkiye'nin Gazze için yükselttiği sesin çok güçlü ve kıymetli olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, zor dönemlerde, canı pahasına vicdanlarıyla hareket eden tüm Kızılay ve Kızılhaç gönüllülerini tebrik etti, Gazze'de insani yardımları ulaştırırken hayatını kaybeden Kızılay gönüllülerini andı.

Etiketler : Emine Erdoğan Kate Forbes uluslararası yardım
Gala öncesi Anıtkabir ziyareti

Gala öncesi Anıtkabir ziyareti
Depresyon buluşması

Depresyon buluşması
Emre'nin minik misafiri

Emre'nin minik misafiri
Bu dizi çok konuşulacak!

Bu dizi çok konuşulacak!
Londra Moda Haftası'na Türk damgası

Londra Moda Haftası'na Türk damgası
Biten evliliği hakkında konuştu

Biten evliliği hakkında konuştu
Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek

Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek
Nilperi Şahinkaya'nın Sezen Aksu'ya benzerliği şaşırttı

Nilperi Şahinkaya'nın Sezen Aksu'ya benzerliği şaşırttı
Orhan Baba'ya katılmıyormuş

Orhan Baba'ya katılmıyormuş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX