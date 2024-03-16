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16 Mart 2024 Cumartesi 07:45:00 - Güncelleme:16 Mart 2024 Cumartesi 07:45:00

Emine Erdoğan: Türk insanını diğer milletlerden ayıran, Anadolu irfanından mülhem birlik ve dayanışma kültürüdür

Kaynak: AA

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Emine Erdoğan, "Türk insanını diğer milletlerden ayıran, Anadolu irfanından mülhem birlik ve dayanışma kültürüdür. Bu kültürden aldığımız güçle senelerdir birlikte yol yürüdüğümüz gönüllü arkadaşlarımızla buluştuk." paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türk insanını diğer milletlerden ayıran, Anadolu irfanından mülhem birlik ve dayanışma kültürüdür. Bu kültürden aldığımız güçle senelerdir sivil toplumda aktif çalıştığımız, birlikte yol yürüdüğümüz gönüllü arkadaşlarımızla buluştuk. Her biri eğitimden kadınların el emeğinin değerlendirilmesine, insani yardımdan toplumsal kalkınmaya, çevreden sanata kadar her alanda daha güzel ve adil bir dünya için var gücüyle çalışıyor. Bu bakışla yapacağımız ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Muhabbetimizin ve gönül birliğimizin daim olmasını temenni ediyor, emekleri için her birine yürekten teşekkür ediyorum."

Etiketler : emine erdoğan türk insanı birlik dayanışma
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