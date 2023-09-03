Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, adına açılan okullar, yurtlar ve merkezler ile Şule Yüksel Şenler'in mirasının yaşatıldığına şahitlik etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı, hanımlarımıza kendilerini her alanda geliştirebilmeleri, emniyet ve rahatlık içinde çocukları ile verimli zaman geçirebilmeleri için çeşitli eğitim ve faaliyetler sağlayacak." dedi.

Emine Erdoğan, Esenler'deki Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, ülkenin hak ve adalet mücadelesinin öncü isimlerinden Şule Yüksel Şenler'i ebediyete uğurlamalarının üzerinden dört yıl geçtiğini anımsattı.

Şenler'in aziz hatırasına her yaştan manevi evlatlarının hayırseverlikte yarışarak sahip çıktığını belirten Emine Erdoğan, "Ardında bıraktığı fikri ve kültürel miras, yurdun dört bir yanında adına açılan vakıf, merkez ve derneklerde yaşatılıyor. Bu kutlu girişimler sayesinde onun nesiller boyu hayırla yad edileceğini bir kez daha görüyor ve büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.

"O, FİKİR VE GÖNÜL DÜNYAMIZIN YILDIZIYDI"



Emine Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Gönlümüzde kurduğu taht sayesinde Türkiye bugün onu cesur ve yürekli bir direnişçi, yılmaz bir insan hakları savunucusu olarak hatırlıyor. Bu konumu da ziyadesiyle hak ediyor. Çünkü o, fikir ve gönül dünyamızın yıldızıydı. Seçkin bir münevver, bir hakikat savaşçısı olarak, kendi seçtiği Şule ismi gibi aydınlık, çevresini ışıkla besleyen bir insandı. Yürekten gelen sözleri bütün bariyerleri aşarak kalplere ulaşırdı çünkü samimiydi."

Dönemin en güçlü kalemlerinin kıyasıya eleştirileri ve hatta saldırılarının dahi Şenler'in çevresinde oluşan sevgi çemberini zayıflatmadığını, bilakis güçlendirdiğini belirten Emine Erdoğan, Şenler'in; hak arayışının, haklılığını kaybetmeden ve asla şiddete bulaşmadan sürdürülmesi gerektiğini öğreterek yollarını aydınlattığını söyledi.

Emine Erdoğan, herkesin "Şule ablasının", kalbi onun gibi zarif bir aşkla çarpan samimi inananları, vefatından sonra da bir araya getirmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Şenler'in faydalı hizmetler ve hayırlı işlerde bulunan güzel gönüllü dostlara aklıselim, kalbiselim ve zevkiselim ile ilham olmaya devam ettiğini söyleyen Emine Erdoğan, "Bu çerçevede Şule Yüksel Şenler Vakfını, ona ve temsil ettiklerine duyduğumuz gönülden vefanın göstergesi olarak kurduk. Adına açılan okullar, yurtlar, merkezler ile mirasının yaşatıldığına şahitlik etmekten mutluluk duyuyorum. Bugün Esenler Belediyesi ile açılışını yaptığımız Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı, hanımlarımıza kendilerini her alanda geliştirebilmeleri, emniyet ve rahatlık içinde çocukları ile verimli zaman geçirebilmeleri için çeşitli eğitim ve faaliyetler sağlayacak. Bu çok yönlü hizmet anlayışının, Şule Yüksel Şenler'in her şeyi kendi bünyesinde birleştiren tutumunun ve bizlere her alanda neyi nasıl yapmamız gerektiğine dair yol gösterici rehberliğinin bir yansıması olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"ŞULE ABLAYI DAİMA ÖZLEMLE ANIYORUM"



Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler gibi abidevi şahsiyetlerden ilham alan kadınların sayılarının artmasını canıgönülden dilediğini vurgulayarak, "Vefatından sonra bile ardında bıraktığı miras ile hayatlara dokunmaya devam eden Şule ablayı daima özlemle anıyorum. Ne mutlu ki yüreklere ektiği tohumların yeşerdiğini ve açtığı yolda kararlılıkla yürüyecek özgürlük savaşçıları bıraktığını bilmenin huzuruyla sırlandı." diye konuştu.

Esenler Belediyesi ve Şule Yüksel Şenler Vakfı başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarını sunduğunu belirten Emine Erdoğan, konağın, bünyesindeki donanımlarla İstanbul ve ülke için örnek teşkil edeceğine inandığını ifade etti.

KONAKTAKİ SINIFLARI GEZDİ



Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Leyla Şahin Usta, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Esenler Belediye Başkanı Göksu ve Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Usta birer konuşma yaptı.

Protokol üyeleri, dua edilmesinin ardından Şule Yüksel Hanımlar Konağı'nda kurdele kesti.

Kurdele kesiminin ardından Emine Erdoğan, konakta Şenler'in anısına açılan "Bir Çığrın Öyküsü" adlı sergiyi gezdi.

Konaktaki sınıfları da gezen Emine Erdoğan, bir sınıfta kitap okuyan çocuklarla da görüşerek sohbet etti.

Emine Erdoğan, annelik eğitimi verilen sınıfta yeni anneler ve anne adaylarıyla sohbet etti. Erdoğan, bir anne adayına, sınıftaki anne-bebek çantasından hediye etti.

Sıfır atık mutfağını gezen Emine Erdoğan, geri dönüşüm sınıfında yapılan ürünleri inceledi.

EMİNE ERDOĞAN'DAN ŞULE YÜKSEL ŞENLER HANIMLAR KONAĞI'NA İLİŞKİN PAYLAŞIM



X sosyal medya platformundan da açıklama yapan Emine Erdoğan, Esenler Belediyesi tarafından Şule Yüksel Şenler'in anısını yaşatmak için hayata geçirilen Hanımlar Konağı'nın açılış törenine katıldığını hatırlatarak, vefatının 4. yıl dönümünde, hayatıyla yol gösteren, kalemiyle yüreklere dokunan, fikirleriyle zihinleri aydınlatan Şenler'i hürmetle yad ettiğini anlattı.

Esenler Belediyesi tarafından Şule Yüksel Şenler'in anısını yaşatmak için hayata geçirilen Hanımlar Konağı'nın açılış törenine katıldım.



Vefatının 4'üncü yıl dönümünde, hayatıyla yol gösteren, kalemiyle yüreklere dokunan, fikirleriyle zihinleri aydınlatan Şenler'i hürmetle yâd... pic.twitter.com/b12GxTcYux — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 3, 2023

Erdoğan, paylaşımında, "Ne mutlu ki Şenler bugün dahi, inançları ve idealleri için yaşayan her kadına umut olmayı sürdürüyor. Geride bıraktığı mirasının, tarihi mücadelesinin kadınlar için tasarlanan çok yönlü bir merkezle geleceğe taşınacak olması elbette ki memnuniyet verici. Hanımlar Konağı'nın üretmek ve kendini geliştirmek isteyen tüm hanım kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, açılışa ilişkin görüntülere de yer verildi.