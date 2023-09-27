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27 Eylül 2023 Çarşamba 13:03:00 - Güncelleme:27 Eylül 2023 Çarşamba 13:03:00

Emine Erdoğan, sıfır atık hareketinin 6. yılını kutladı

Kaynak: AA

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Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'nin 6. yılını kutlayarak, Türkiye'nin, dünyada sıfır atık hareketinin öncüsü konumunda olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Sıfır Atık Projesinin 6'ncı yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

"Dünya Ortak Evimiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda Emine Erdoğan, "Sıfır atık hareketi 6 yaşında. Tabiata, insana bahşedilmiş bir lütuf nazarıyla bakan milletimizin desteğiyle bugün Türkiye, dünyada sıfır atık hareketinin öncüsü konumunda." ifadelerini kullandı.

Etiketler : emine erdoğan sıfır atık türkiye
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