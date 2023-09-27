Emine Erdoğan, sıfır atık hareketinin 6. yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Sıfır Atık Projesinin 6'ncı yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

"Dünya Ortak Evimiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda Emine Erdoğan, "Sıfır atık hareketi 6 yaşında. Tabiata, insana bahşedilmiş bir lütuf nazarıyla bakan milletimizin desteğiyle bugün Türkiye, dünyada sıfır atık hareketinin öncüsü konumunda." ifadelerini kullandı.

Sıfır Atık hareketi 6 yaşında! ♻️



Tabiata insana bahşedilmiş bir lütuf nazarıyla bakan milletimizin desteğiyle bugün Türkiye, dünyada sıfır atık hareketinin öncüsü konumunda.



Günden güne her vicdana sirayet eden #SıfırAtık kültürünü yaygınlaştırmak için peş peşe güçlü adımlar... pic.twitter.com/RZfx69gNdo