Emine Erdoğan: Sıfır Atık Hareketi, küresel bir harekete dönüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Tohumlarını 2017 yılında attığımız Sıfır Atık Hareketi'nin, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kararıyla küresel bir harekete dönüşmesinden büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.
Emine Erdoğan, bu yıl ikincisi kutlanacak 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla BM, OECD, UNESCO, Türkiye'nin daimi temsilcilikleri, UNEP ve dış misyonlarda düzenlenecek etkinliklere video mesaj gönderdi.
Mesajında, dünyanın tüm kadim öğretilerinin, doğanın bitmek bilmez ilhamından beslendiğini, bütün mahlukatla uyumlu bir hayatı öğütlediğini aktaran Emine Erdoğan, Anadolu'nun önemli değeri Hazreti Mevlana'nın öğretisinin de buna bir örnek olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi, şefkat ve merhamette güneş gibi, tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi, hoşgörüde deniz gibi ol" sözlerinin zamansız bir öğüt olarak, bugün de kalplerde çınladığını kaydetti.
#SONDURUM Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Günü sebebiyle bir video mesaj paylaştı. pic.twitter.com/z0bZo0yyKc— 24 TV (@yirmidorttv) March 27, 2024
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