Emine Erdoğan Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun başkanı olacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Emine Erdoğan ile birlikte, BM 77. Genel Kurul Başkanı tarafından düzenlenen "sıfır atık" konulu, eş sunucu 105 ülkenin yer aldığı üst düzeyli etkinlikte katılımcılara hitap etti.

Genel Sekreter Guterres, "Ülkeler, ulusal düzeyde Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'nin yürüttüğü Sıfır Atık Projesi gibi örneklerden ilham almalı. Bu bağlamda, sıfır atık alanında seçkin kişilerden oluşacak bir Danışma Kurulunu kuracağımı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Hanımefendi Emine Erdoğan'a da bu Kurulun başkanlığını yapmayı kabul ettiği için teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Guterres, Danışma Kurulunun başarılı ulusal ve yerel sıfır atık girişimlerinin hikayelerini paylaşacağını söyledi.

GUTERRES'TEN TÜRKİYE VE EMİNE ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Guterres de Sıfır Atık Özel Oturumu'nda, "Hayati öneme sahip olan sıfır atık konusunda Türk hükümeti ve Emine Erdoğan'ın liderliğine saygı duyduğumu ve takdir ettiğimi belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İnsanlığın dünyayı bir "çöplük" gibi kullandığını ve "tek evini çöpe" çevirdiğini belirten Guterres, atıklar ve hava kirliliğinin çevre, ekonomi ve sağlığı etkilediğine dikkati çekti.

Guterres, atık listesinin plastikler, çürük gıda, piller ve inşaat molozu gibi birçok farklı türü barındırdığına işaret ederek, "Dünya Bankasının verilerine göre dünya, her yıl 2 milyar ton kentsel katı atık üretiyor. Bunların yüzde 33'ü düzgün bir şekilde yönetilmiyor." bilgisini paylaştı.

"İKLİM FACİASINI ENGELLEMEK İÇİN ÇOK AZ ZAMANIMIZ KALDI"

Küresel olarak atığın azaltılmasının karbon salınımını da ciddi ölçüde azaltacağını vurgulayan Guterres, "İklim faciasını engellemek için çok az zamanımız kaldı." uyarısında bulundu.

Guterres, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atık, insanlarımızı, gezegenimizi, doğal kaynakları ve ekosistemimizi, her yıl milyarca kayba yol açarak ekonomimizi öldürüyor. Atık miktarı artmaya devam ediyor. 2050 yılında kentsel katı atık üretiminin iki katına çıkarak 4 milyar tona ulaşacağı öngörülüyor. Atık, gezegenimizi çöpe çeviriyor. Artık atığa savaş açma zamanı geldi."

Ülkelerin, şehirlerin ve yerel yönetimlerin atık yönetim sistemlerini geliştirmeleri için yatırım yapmaları gerektiğini vurgulayan Guterres, insanların yeniden kullanım ve geri dönüşüme başvurmalarını teşvik etmek amacıyla politikalar üretilmesinin önem taşıdığına dikkati çekti.

"SIFIR ATIKTAN OLUŞAN GELECEĞİMİZİ İNŞA ETMEK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞALIM"

Son olarak tüketicilerin de çok daha sorumlu davranmları gerektiğinin altını çizen Guterres, "Hepimiz günlük olarak satın aldığımız ürünlerin kaynağını ve etkilerini düşünmeli ve onları nasıl elden çıkardığımızı gözden geçirmeliyiz." uyarısında bulundu.

Guterres, tüm bu önlemlerin çok büyük ekonomik faydalarının da bulunduğunu da vurgulayarak, döngüsel sıfır atık ekonomilerinin hükümetlerin de tasarruf etmesini sağlayacağını ancak bunun için küresel düzeyde işbirliğinin gerektiğini ifade etti.

Geçen yıl BM Genel Kurulunun kabul ettiği sıfır atık kararının da bu yöndeki siyasi iradenin mevcudiyetini gösterdiğini anlatan Guterres, "Dünyamızı kirletiyoruz, artık temizleme zamanı. İnsanlar ve gezegenimiz için döngüsel ve sıfır atıktan oluşan geleceğimizi inşa etmek için birlikte çalışalım." diyerek sözlerini tamamladı.

ULUSLARARASI SIFIR ATIK GÜNÜ

BM Genel Kurulu, 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunucusu, 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu "sıfır atık" kararını oydaşmayla kabul etmişti.

Genel Kurulun bu kararıyla 30 Mart, "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edildi.