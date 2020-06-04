04 Haziran 2020 Perşembe 23:14:00 - Güncelleme:04 Haziran 2020 Perşembe 23:14:00
Emine Erdoğan, Serrac'ın eşi Nadia Reffat ile bir araya geldi
Kaynak: AA
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Emine Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın eşi Nadia Reffat ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın eşi Nadia Reffat ile bir araya geldi.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Nadia Reffat ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
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- Emine Erdoğan, Serrac'ın eşi Nadia Reffat ile bir araya geldi