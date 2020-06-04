Emine Erdoğan, Serrac'ın eşi Nadia Reffat ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, Serrac'ın eşi Nadia Reffat ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın eşi Nadia Reffat ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Nadia Reffat ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.