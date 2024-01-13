VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Emine Erdoğan şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı
Bakan Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi aldı
İç Anadolu'da terör saldırısı ve İsrail kınandı
Şehitler üzerinden provokatif paylaşım yapan 113 hesaba işlem
Dezenformasyon girişimi engellendi Şehit ailesi çadırda kalıyor iddiası yalanlandı
Başkan Erdoğan, Akşener ve Bahçeli ile görüştü
13 Ocak 2024 Cumartesi 17:17:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 17:17:00

Emine Erdoğan şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen ve yaralanan askerler için paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifa diliyorum. Kederli ailelerinin acısını yürekten paylaşıyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisine de yer verdi.

Etiketler : EmineErdoğan PençeKilitHarekatı ŞEHİTLER BAŞSAĞLIĞI
Yaşam Koçu galada

Yaşam Koçu galada
Hatay'da kalması yeniden aşık olma sebebim

Hatay'da kalması yeniden aşık olma sebebim
Tatilde spor yapıyor

Tatilde spor yapıyor
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Barıştılar

Barıştılar
Önce danıştı sonra yazdı

Önce danıştı sonra yazdı
Çağatay sessizliği

Çağatay sessizliği
Maymun suyunu çaldı

Maymun suyunu çaldı
5 haftada rekor kırdı

5 haftada rekor kırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX