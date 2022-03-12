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12 Mart 2022 Cumartesi 21:03:00 - Güncelleme:12 Mart 2022 Cumartesi 21:03:00

Emine Erdoğan: Savaşın karanlık gölgesi insanlığın üzerine bir kez daha çöktü

Kaynak: AA

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Emine Erdoğan, savaşın karanlık gölgesinin insanlığın üzerine bir kez daha çöktüğünü belirterek, "Barışa yönelik gayretimizi artırarak el ele vermek zorundayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda düzenlenen "Yumuşak Güç Yoluyla Dayanışmayı Güçlendirmek ve Barışı Teşvik Etmek" başlıklı panelde konuştu.

Emine Erdoğan'ın gündeminde Ukrayna'da yaşanan gelişmeler vardı.

"HAK VE MEŞRUİYET ZEMİNİNDE BULUŞULMALI"

Barış umudunu canlı tutmak gerektiğini belirten Erdoğan, kalıcı ve sürdürülebilir barışın ancak yumuşak gücün unsurlarıyla hayata geçebileceğini söyledi.

"Ailelerin parçalandığına şahit oluyoruz. Sevdiklerini geride bırakarak, vatanını terk etmek zorunda kalan insanların kederli bakışları içimizi dağlıyor. Savaşın karanlık gölgesi, ne yazıkki bir kez daha insanlığın üzerine çöktü. Böyle bir iklimde yumuşak gücün paha biçilmez değerinin daha da belirgin olduğu noktasında hemfikir olduğumuza inanıyorum. Çünkü yumuşak güç kaba kuvvetle değil, hak ve meşruiyet zemininde buluşmaktır."

"HALİHAZIRDAKİ TÜM SAVAŞLAR KARŞISINDA BİRLİK OLALIM"

Ukrayna'da yaşanan insanlık dramından duyduğu üzüntüyü dile getiren Erdoğan, Ukrayna'daki savaş karşısında gösterilen refleksin diğer mazlum halklar için gösterilmediğinin de altını çizdi.

"Hangi ırktan, hangi inançtan olursa olsun bir çocuğun, bir kadının, savaşın karşısında çektiği acı, yaşadığı korku eşittir. Bir gözyaşının diğerine üstünlüğü olabilir mi? O yüzden, bugünü bir milat olarak alıp halihazırdaki tüm savaşlar karşısında birlik olalım."

Etiketler : Ukrayna Emine Erdoğan Savaş
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