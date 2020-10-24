Emine Erdoğan sahiplenmişti... 'Leblebi' Külliye'deki yeni yerini çok sevdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emin Erdoğan, sosyal medya hesabı twitter'dan sahiplendiği "Leblebi" isimli köpekle ilgili bir paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, "Leblebi, Külliye bahçemizdeki yeni yerini çok sevdi." açıklamasında bulundu.
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan paylaşımında, "Yedikule Hayvan Barınağından sahiplendiğimiz Leblebi, Külliye bahçemizdeki yeni yerini çok sevdi." ifadelerini kullandı.
Yedikule Hayvan Barınağından sahiplendiğimiz Leblebi, Külliye bahçemizdeki yeni yerini çok sevdi.#SatınAlmaSahiplen pic.twitter.com/cWYbPmOLUA— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 23, 2020
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