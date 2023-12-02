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02 Aralık 2023 Cumartesi 12:48:00 - Güncelleme:02 Aralık 2023 Cumartesi 12:48:00

Emine Erdoğan: Ortak evimiz dünyayı hep birlikte korumalıyız

Kaynak: AA

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Emine Erdoğan, "Gelecek nesillere, iklim mülteciliği ile sınanacakları bir dünyayı miras bırakmamak için bugün ortak evimiz dünyayı hep birlikte korumalıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün Expo City Dubai'de düzenlenen iklim elçisi gençlerle bir araya geldiği "Yeşil Bir Gelecek İçin İklim Görüşmeleri" programına ilişkin paylaşım yaptı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelecek nesillere, iklim mülteciliği ile sınanacakları bir dünyayı miras bırakmamak için bugün ortak evimiz dünyayı hep birlikte korumalıyız." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında programa ilişkin görüntülere de yer verdi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan emine erdoğan iklim
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