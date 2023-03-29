VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tatar: Rumlar ortalığı karıştırdı, idareye baskı yaptılar
Biden, dünyada demokrasinin ilerlemesi için 690 milyon dolarlık fon sağlayacaklarını söyledi
DSÖ, Marburg virüsü için 4 aşının deneme protokollerinin hazır olduğunu açıkladı
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu toplandı
TOGG'un ilk sahipleri belli oldu
Depremden sonra nakil yaptıran 14 bin 73 öğrenci kendi iline döndü
29 Mart 2023 Çarşamba 20:22:00 - Güncelleme:29 Mart 2023 Çarşamba 20:22:00

Emine Erdoğan New York'ta Türk ailenin evinde iftar yaptı

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta Türk ailenin misafiri oldu, onlarla iftar yaptı. Bolulu Hoşcan ailesinin sofrasına konuk olan Emine Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik etti.

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'deki Uluslararası Sıfır Atık Günü özel oturumuna katılmak için gittiği New York'ta, Bolulu Hoşcan ailesini ziyaret etti.

15 yıldır New York'ta yaşayan Hoşcan ailesi, Emine Erdoğan'ı çiçeklerle karşıladı.

Emine Erdoğan'a ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ve Erdoğan çiftinin kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da bulundu.

TÜRK AİLELERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Emine Erdoğan, New York'ta bir restoranda şef ve yönetici olarak görev yapan Yunus Hoşcan ve eşi Cemile Hoşcan ile çocukları Ebru ve Ebrar Zeynep'le sohbet etti, ailenin ABD'ye taşınma sürecini dinledi.

Emine Erdoğan aileyle birlikte iftarını yaptıktan sonra aynı mahallede ikamet eden Türk ailelerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

EMİNE ERDOĞAN SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR ETTİ

Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımda da ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Birbirimizin elinden tutmayı yeniden hatırlatan ramazan ayının kardeşliğimizi daim etmesini diliyor, misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN'A ÖZEL DAVET

BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 24 Şubat'ta Türkiye'ye gelerek Emine Erdoğan ve Türk halkına "geçmiş olsun" dileklerini iletmişti. Sharif, Emine Erdoğan'a, BM Genel Sekreteri Guteress'in ilk kez düzenlenecek 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliklerine katılması için özel davetini de sunmuştu.

ULUSLARARASI SIFIR ATIK GÜNÜ

BM Genel Kurulu, 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunucusu, 105 ülkenin ise ortak sunucu olduğu "sıfır atık" kararını oydaşmayla kabul etmişti.

Genel Kurulun bu kararıyla 30 Mart "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edildi.

Etiketler : emine erdoğan iftar yemeği New York

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX