Emine Erdoğan New York'ta Türk ailenin evinde iftar yaptı

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'deki Uluslararası Sıfır Atık Günü özel oturumuna katılmak için gittiği New York'ta, Bolulu Hoşcan ailesini ziyaret etti.

15 yıldır New York'ta yaşayan Hoşcan ailesi, Emine Erdoğan'ı çiçeklerle karşıladı.

Emine Erdoğan'a ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ve Erdoğan çiftinin kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da bulundu.

TÜRK AİLELERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Emine Erdoğan, New York'ta bir restoranda şef ve yönetici olarak görev yapan Yunus Hoşcan ve eşi Cemile Hoşcan ile çocukları Ebru ve Ebrar Zeynep'le sohbet etti, ailenin ABD'ye taşınma sürecini dinledi.

Emine Erdoğan aileyle birlikte iftarını yaptıktan sonra aynı mahallede ikamet eden Türk ailelerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

EMİNE ERDOĞAN SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR ETTİ

Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımda da ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Birbirimizin elinden tutmayı yeniden hatırlatan ramazan ayının kardeşliğimizi daim etmesini diliyor, misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN'A ÖZEL DAVET

BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 24 Şubat'ta Türkiye'ye gelerek Emine Erdoğan ve Türk halkına "geçmiş olsun" dileklerini iletmişti. Sharif, Emine Erdoğan'a, BM Genel Sekreteri Guteress'in ilk kez düzenlenecek 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliklerine katılması için özel davetini de sunmuştu.

ULUSLARARASI SIFIR ATIK GÜNÜ

BM Genel Kurulu, 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunucusu, 105 ülkenin ise ortak sunucu olduğu "sıfır atık" kararını oydaşmayla kabul etmişti.

Genel Kurulun bu kararıyla 30 Mart "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edildi.