VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 25'in altına düştü
Gagauz Özerk Yeri Başkanı Gutsul: Türkiye ile ilişkiler "sıcak" ve "kardeşliğe" dayalı
AB, Ukraynalılara sağlanan geçici korumanın süresini uzatıyor
İklim değişikliği Ürdün'de hurma üretimini tehdit ediyor
BM Genel Sekreteri Guterres: Üye ülkelerin birlik olmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç var
Bahçeli açıkladı: MHP kurultay tarihi belli oldu!
19 Eylül 2023 Salı 14:11:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 14:11:00

Emine Erdoğan, New York'ta Kolombiya Cumhurbaşkanı'nın eşi ile bir araya geldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun eşi Veronica Alcocer Garcia ile New York'ta bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul toplantıları kapsamında New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Garcia ile Türkevi'nde bir araya geldi.

    Görüşmede, Emine Erdoğan ve Garcia, kadın hakları, eğitimde fırsat eşitliği ve atık yönetimi konusunda bilgi paylaşımında bulundu.

    Garcia, Emine Erdoğan'ı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in teklifiyle üstlendiği BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanlığından dolayı tebrik etti.

    Garcia'yı İstanbul'a davet etti

    Emine Erdoğan, 2015'te Kolombiya'yı ziyaret ettiğine değinerek Garcia'yı "31 Ekim Dünya Şehirler Günü" vesilesiyle İstanbul'da ağırlamak istediğini söyledi.

    Emine Erdoğan, görüşmenin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında da şu ifadelere yer verdi:

    "Kolombiya Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi Veronica Alcocer Garcia ile Türkevi'nde bir araya geldik. Sıfır Atık projemizle 2017'den bugüne elde ettiğimiz kazanımları ve deneyimlerimizi paylaşarak, atık yönetimine dair işbirliği alanlarımızı görüştük. Kadın liderliğinin güçlendirilmesi ve eğitimde fırsat eşitliği konularını ele aldık. Kendilerini ülkemizde ağırlamaktan duyacağım memnuniyeti belirttim."

    Etiketler : Birleşmiş Milletler Emine Erdoğan Gustavo Petronun eşi New Yorkta buluştu
    Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor

    Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor
    Sette korkutan yangın

    Sette korkutan yangın
    Kıyafet değil ses önemli

    Kıyafet değil ses önemli
    Zara: Aşk kadınıyım

    Zara: Aşk kadınıyım
    Zerrin Özer efsanesi özlenmiş

    Zerrin Özer efsanesi özlenmiş
    Aşkını ilan etti

    Aşkını ilan etti
    Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı

    Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı
    Engelli hayranına jest yaptı

    Engelli hayranına jest yaptı
    Hem tiyatro hem dizi

    Hem tiyatro hem dizi

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
    closeX