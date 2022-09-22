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22 Eylül 2022 Perşembe 17:46:00 - Güncelleme:22 Eylül 2022 Perşembe 17:46:00

Emine Erdoğan, New York'ta BM Habitat İcra Direktörü Sharif'le görüştü

Kaynak: AA

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Emine Erdoğan, "Sayın Sharif, ülkemizde bir BM Habitat Ofisi açılması ile ilgili çok değerli önerilerini aktardı. Bir diğer önemli husus ise BM'nin Dünya Habitat Günü kutlamaları için bu sene ülkemizde karar kılması." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif'in Türkiye'de BM Habitat Ofisi açılması yönünde çok değerli bir öneride bulunduğunu belirtti.

ABD ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde BM Habitat İcra Direktörü Sharif'le bir araya geldi. Emine Erdoğan, ikinci dönem için seçilmesi dolayısıyla Sharif'i tebrik etti.

Sharif de 2019 yılında BM kapsamında düzenlenen yan etkinlikte tanıştığı Emine Erdoğan'ın çevre konusundaki liderliğinin o günden bu yana artarak devam ettiğini belirtti. Sharif, "Bugün bu güçlü duruşunuz ve liderliğiniz sayesinde Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladık." dedi.

Dünya Habitat Günü etkinlikleri için her yıl bir şehrin belirlendiğini kaydeden Sharif, bu yıl ekim ayındaki program için Balıkesir'in seçildiğini belirtti.

Türkiye'de bir BM Habitat Ofisi kurulmasının çok faydalı olacağını düşündüğünü dile getiren Sharif, bunun bir bölge ofisi olarak faaliyet göstermesini temenni ettiğini ifade etti.

Plastik kirliliğinin çevreye verdiği büyük zararların önlenmesi için atılabilecek adımların ele alındığı görüşmede Sharif, kompost konusunda bir departman kurduklarını, bu konuda karşılıklı tecrübe paylaşımı yapabileceklerini söyledi. Sharif, yakın zamanda BM Habitat Genel Kurulu gerçekleştirileceğini, Çevre Asamblesi Kurulunda gündem maddelerinden birinin plastik olacağını ifade etti. Sharif, yapılan çalışmalar hakkında Emine Erdoğan'a bilgi verdi.

Emine Erdoğan ve Sharif, Türkevi'nde açılan atık sergisini de gezdi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"BM Genel Sekreteri Sayın Guterres ile Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalamamızın ardından BM Habitat İcra Direktörü Sayın Maimunah Sharif ile bir araya geldik. Türkevi'nde gerçekleştirdiğimiz programa konuşmacı olarak katılan Sharif, İyi Niyet Beyanı'nı ilk imzalayanlardan.

Sayın Sharif, ülkemizde bir BM Habitat Ofisi açılması ile ilgili çok değerli önerilerini aktardı. Bir diğer önemli husus ise BM'nin Dünya Habitat Günü kutlamaları için bu sene ülkemizde karar kılması."

Etiketler : emine erdoğan maimunah mohd sharif türkevi
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