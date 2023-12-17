VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Elazığ'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 14 gözaltı
Safranbolu UNESCO'da 29. yıl dönümünü kutluyor
Odessa'da Rus ordusuna ait 9 İHA düşürüldü
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
Türkiye'nin milli havacılık motorları kritik virajları dönüyor
Türkiye'nin arazi örtüsü verileri, yapay zeka destekli yeni sistemle tespit edilecek
17 Aralık 2023 Pazar 13:38:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 13:38:00

Emine Erdoğan Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vefatının 750. yılında andı

Kaynak: AA

ABONE OL

Emine Erdoğan, Türk ve İslam aleminin en büyük mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vefatının 750. yılında andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çağları ve sınırları aşan kardeşlik ikliminin mimarı, marifet nurunun aynası, Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıfı, büyük alim Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi 750. vuslat yıl dönümünde hürmetle rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Etiketler : emine erdoğan mevlana celaleddin rumi vefat
Sahnede 'Hadise' çıktı

Sahnede 'Hadise' çıktı
En büyük destekçisi ailesi

En büyük destekçisi ailesi
Kaza sonrası ilk paylaşım

Kaza sonrası ilk paylaşım
Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"

Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"
Telif için mücadeleye devam

Telif için mücadeleye devam
Penelope Cruz'dan Gazze için "acil ateşkes" çağrısı

Penelope Cruz'dan Gazze için "acil ateşkes" çağrısı
Tarlada çalıştı bisiklete bindi

Tarlada çalıştı bisiklete bindi
Selena Gomez ve Taylor Swift geliri Gazze'ye bağışlanacak komedi gösterisini izledi

Selena Gomez ve Taylor Swift geliri Gazze'ye bağışlanacak komedi gösterisini izledi
Milyonluk anlaşma

Milyonluk anlaşma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX