Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çağları ve sınırları aşan kardeşlik ikliminin mimarı, marifet nurunun aynası, Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıfı, büyük alim Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi 750. vuslat yıl dönümünde hürmetle rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Çağları ve sınırları aşan kardeşlik ikliminin mimarı, marifet nurunun aynası, Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıfı, büyük âlim Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumi'yi 750. vuslat yıl dönümünde hürmetle, rahmetle yâd ediyorum. #ŞebiArus pic.twitter.com/MdcrKArXVX — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 17, 2023