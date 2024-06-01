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01 Haziran 2024 Cumartesi 23:15:00 - Güncelleme:01 Haziran 2024 Cumartesi 23:15:00

Emine Erdoğan LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yarın, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yarın düzenlenecek. 1 milyonun üzerinde adayın yarışacağı sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda yapılacak.

Emine Erdoğan, yarın, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Eğitim hayatlarında başarı basamaklarını tek tek çıkan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Gecelerini gündüzlerine katarak verdikleri emeğin mükafatını, hayallerine ulaşarak alacaklarına gönülden inanıyorum. LGS'ye girecek bütün gençlerimize muvaffakiyetler diliyorum"

Etiketler : Emine Erdoğan Liselere Geçiş Sistemi LGS başarı lgs sınav başarı mesajı cumhurbaşkanı erdoğan lgs sınavı lise
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