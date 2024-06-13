VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Savaş kahini eksikti tam oldu!
Bir kod ile mesajlar kopyalanacak
Şimdi ‘idrar yolu enfeksiyonu' mevsimi
Huzurevinde yetenek yarışı
Korkutan balık ölümleri
Yanan ormanlar küllerinden doğdu
13 Haziran 2024 Perşembe 16:35:00 - Güncelleme:13 Haziran 2024 Perşembe 16:35:00

Emine Erdoğan, İspanya Başbakanı'nın eşi Fernandez ile Prado Müzesi'nde

Kaynak: AA

ABONE OL

Emine Erdoğan, İspanya Başbakanı'nın eşi Fernandez ile Madrid'deki Prado Müzesi'ni ziyaret etti. Erdoğan ziyaretine ilişkin paylaşımında "Ülkenin kimliğini yansıtan müzedeki her eser, İspanya'nın geçmişinden bir kesit sunuyor" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan, Maria Begona Gomez Fernandez ile dünyanın önde gelen müzeleri arasında gösterilen Prado Müzesi'ni gezdi.

LİDER EŞLERİNDEN ÜNLÜ MÜZEYE ZİYARET

Krallık koleksiyonlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve dünyaca ünlü El Greco, Diego Velazquez, Francisco de Zurbaran, Goya gibi İspanyol ile Bosch ve Rubens gibi Hollandalı sanatçıların eserlerinin yer aldığı müzede, Emine Erdoğan, Fernandez'den müzedeki eserlere ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra lider eşleri, İspanya'nın 17. yüzyıl ressamları Velazquez tarafından yapılan "Nedimeler" ve Zurbaran'ın "Limonlar, Portakallar ve Bir Gül ile Natürmort," tabloları önünde fotoğraf çektirdi.

EMİNE ERDOĞAN'A ANLAMLI HEDİYE

İspanya Başbakanı'nın eşi Fernandez, burada Emine Erdoğan'a Francisco de Zurbaran'ın 1650'de resmettiği "Kaplarla Natürmort" adlı tablosunda yer alan bir objenin benzerini hediye etti.

ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN İLGİ

Lider eşleri ayrıca Prado Müzesi'ni gezmeye gelen öğrencilerle de ilgilenerek, fotoğraf çektirdi.

Emine Erdoğan, müze ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu;

Türkiye-İspanya 8. Hükümetlerarası Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiği Madrid'de, İspanya Başbakanı'nın eşi Fernandez ile bir araya geldiklerini belirten Emine Erdoğan, "Ülkenin en köklü müzelerinden Prado Müzesi'ni ziyaret ettik.

12. ile 19. yüzyılları arasına ait resim ve heykellerle birlikte İspanyol Kraliyet ailelerinin koleksiyonlarını inceledik. Ülkenin kimliğini yansıtan müzedeki her eser, İspanya'nın geçmişinden bir kesit sunuyor. Samimi misafirperverlikleri için Sayın Fernandez'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Emine Erdoğan İspanya Maria Begona Gomez
Oğlu mezun oldu

Oğlu mezun oldu
Podyuma döndü

Podyuma döndü
Gamze Özçelik o isimle evlendi

Gamze Özçelik o isimle evlendi
K-Pop'dan sonra J Pop salgını mı?

K-Pop'dan sonra J Pop salgını mı?
Dördüncü finale pastalı kutlama

Dördüncü finale pastalı kutlama
Keşke daha erken yaşta baba olsaydım

Keşke daha erken yaşta baba olsaydım
Milli takım aşkı marş yazdırdı

Milli takım aşkı marş yazdırdı
6 farklı Ebru

6 farklı Ebru
30. yıla stadyumlu kutlama

30. yıla stadyumlu kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX