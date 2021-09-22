VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Emine Erdoğan, Hırvatistan First Lady'si ile bir araya geldi
Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker'e dava
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalması bekleniyor
Bakan Koca: Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız
Viyana'da Kovid-19 aşısı yaptırmayanlara yönelik kısıtlamalar hayata geçirilecek
İstanbul'da 1753 sürücüye "çakarlı araç" cezası uygulandı
3 bin 600 yıllık Gılgamış Rüya Tableti Irak'a dönüyor
Bakan Soylu, Karadağ Başbakan Yardımcısı Abazoviç ile görüştü
Başkan Erdoğan: Türkiye'yi bölgede yok sayan anlayıştan vazgeçilmesi şarttır
Türkiye'nin yeni İHA motoru ilk kez TEKNOFEST'te
Türkiye'de 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi
İngiltere'de koronavirüs aşıları 112 binden fazla ölümü önledi
Fahrettin Altun: Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz
Başkan Erdoğan'ın temasları sürüyor
Selçuk Bayraktar: Atılan tohumlar yavaş yavaş yeşermeye başladı
Guterres'ten iklim krizi açıklaması: Uçurumun kenarındayız
İstanbul'da aşılama oranı yüzde 83,4'e ulaştı
FETÖ'nün 100 milyon euroluk tazminat talebi reddedildi
Türkiye'nin yeni İHA motoru ilk kez sergilendi!
"Varyant geçirmez" Kovid aşısı
Denizaltı krizine AB de müdahil oldu
Türkiye için dönüm noktası olacak: 1 Ekim'de devreye giriyor
318 metre yükseklikten ilk kareler
22 Eylül 2021 Çarşamba 00:21:00 - Güncelleme:22 Eylül 2021 Çarşamba 00:21:00

Emine Erdoğan, Hırvatistan First Lady'si ile bir araya geldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in eşi Sonja Music Milanovic ile bir araya geldi.

New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açışı yapılan Türkevi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı yapıldı.

Etiketler : New York bm Birleşmiş Milletler Sonja Music Milanovic
Hem çekti hem oynadı

Hem çekti hem oynadı
ABD'li yıldız Bodrum'da

ABD'li yıldız Bodrum'da
Üçüncü şahıslarla alakası yok

Üçüncü şahıslarla alakası yok
Sezen desteği

Sezen desteği
‘Rüyalardan'la geliyor

‘Rüyalardan'la geliyor
Ekranın sürpriz ikilisi

Ekranın sürpriz ikilisi
Şafak vakti saldırdı

Şafak vakti saldırdı
Hedefi oyunculuk

Hedefi oyunculuk
153 bin liralık emek davası

153 bin liralık emek davası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER