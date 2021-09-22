22 Eylül 2021 Çarşamba 00:21:00 - Güncelleme:22 Eylül 2021 Çarşamba 00:21:00
Emine Erdoğan, Hırvatistan First Lady'si ile bir araya geldi
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in eşi Sonja Music Milanovic ile bir araya geldi.
New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açışı yapılan Türkevi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı yapıldı.
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