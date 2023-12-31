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31 Aralık 2023 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:31 Aralık 2023 Pazar 11:30:00

Emine Erdoğan: Herkes için adil bir dünya temennisiyle, barışın ve adaletin galip geldiği bir yıl diliyorum

Kaynak: AA

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Emine Erdoğan, 2024 yılı için "Herkes için adil bir dünya temennisiyle barışın ve adaletin galip geldiği, Filistinli kardeşlerimizin huzura ve refaha eriştiği bir yıl diliyorum." temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletçe asrın felaketiyle sınandığımız ancak ülkemiz için çok önemli gelişmeleri tecrübe ettiğimiz bir yılı geride bırakıyor, yeni ümitler eşliğinde 2024 yılına merhaba diyoruz. Herkes için adil bir dünya temennisiyle barışın ve adaletin galip geldiği, Filistinli kardeşlerimizin huzura ve refaha eriştiği bir yıl diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Emine Erdoğan, 2023 yılında ülke gündeminde yer bulan bazı gelişmelerin görsellerinden derlenen videoyu da paylaştı.

Etiketler : emine erdoğan yeni yıl mesaj kaçak içki operasyonu
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