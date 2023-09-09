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09 Eylül 2023 Cumartesi 16:27:00 - Güncelleme:09 Eylül 2023 Cumartesi 16:27:00

Emine Erdoğan, G20'ye katılan liderlerin eşleriyle ziyaretlerde bulundu

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hindistan Ziraat Araştırma Enstitüsü (IARI) Nanaji Deshmukh Bitki Fenotik Merkezi'ni ve Ulusal Modern Sanat Galerisi'ni ziyaret etti.

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için Hindistan'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, zirveye katılan liderlerin eşleriyle halk arasında "Pusa Enstitüsü" olarak bilinen Hindistan Ziraat Araştırma Enstitüsüne ziyarette bulundu.

Emine Erdoğan, enstitüye gelişinde, G20 eş programlarına ev sahipliği yapan Hindistan Dışişleri Bakanının Eşi Kyoko Jaishankar tarafından karşılandı.

Lider eşleriyle buradaki Nanaji Deshmukh Bitki Fenotik Merkezi'ni ziyaret eden Emine Erdoğan, Hindistan'da Uluslararası Darı Yılı olması dolayısıyla merkezdeki darı temalı stantları gezerek yetiştirilen ürünler ve yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Emine Erdoğan, ziyaret sonunda lider eşleriyle aile fotoğrafı çektirdi.

ULUSLARARASI MODERN SANAT GALERİSİ'NE ZİYARET

Emine Erdoğan, Hindistan Ziraat Araştırma Enstitüsünün ardından, modern Hint sanatını tanıtmak ve korumak amacıyla 1954'te kurulan ve "Hindistan'ın önde gelen sanat kurumu" olarak nitelendirilen Uluslararası Modern Sanat Galerisi'ni ziyaret etti.

Buradaki Hint Sanatları ve Zanaatları Sergisi'ni gezen Erdoğan, sergilenen eserleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

ERDOĞAN'DAN NANAJİ DESHMUKH BİTKİ FENOTİK MERKEZİ PAYLAŞIMI

Öte yandan Emine Erdoğan ziyaretlere ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde liderlerin eşleri ile bir araya geldiğini ve Nanaji Deshmukh Bitki Fenotik Merkezi'ni ziyaret ettiklerini belirtti.

Erdoğan, paylaşımında, "Bitki özelliklerinin araştırıldığı merkezde, mahsul verimliliğini ve çevresel sürdürülebilirliği artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar ve bitkiler hakkında bilgi aldık." ifadesini kullandı.

Etiketler : g20 liderler zirvesi emine erdoğan hindistan
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