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Emine Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron ile görüştü
22 Eylül 2022 Perşembe 16:57:00 - Güncelleme:22 Eylül 2022 Perşembe 16:57:00

Emine Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron ile görüştü

Kaynak: AA

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Brigitte Macron, iklim kriziyle mücadele kapsamında BM ile Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalaması dolayısıyla Emine Erdoğan'ı tebrik etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron ile bir araya geldi.

BM 77. Genel Kurulu dolayısıyla ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron ile Türkevi'nde görüştü.

Macron, görüşmede, Emine Erdoğan'ı iklim kriziyle mücadele kapsamında, BM ile Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalaması dolayısıyla tebrik etti ve bu proje hakkında detaylı bilgi aldı.

İki lider eşi, çevrenin yanı sıra sağlık ve eğitimle ilgili yürütülen projeler hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede Brigitte Macron, gençlerin sosyal medyada uğradığı zorbalık ve sosyal medyanın kontrolsüzlüğüne dikkati çekerken, Emine Erdoğan da bunun uluslararası bir sorun olduğunu vurguladı.

"İYİ NİYET BEYANI VESİLESİYLE SIFIR ATIK'I TÜM ÜLKELERDE BİR YAŞAM BİÇİMİ HALİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şu ifadelere yer verdi:

"Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ilk destek veren lider eşlerinden olan Bayan Macron'a iyi dilekleri için teşekkür ediyorum. İklim değişikliği ile mücadelede birlik olacağımız hususunda Bayan Macron ile hemfikiriz. İyi Niyet Beyanı vesilesiyle Sıfır Atık'ı tüm ülkelerde bir yaşam biçimi haline dönüştüreceğiz."

Etiketler : emine erdoğan sıfır atık brigitte macron
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