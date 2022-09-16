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16 Eylül 2022 Cuma 20:12:00 - Güncelleme:16 Eylül 2022 Cuma 20:12:00

Emine Erdoğan 'Ebedi Şehir'i ziyaret etti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Semerkant'ın yeni inşa edilen ve "Ebedi Şehir" olarak anılan bölgesini gezdi.

Özbekistan programında Başkan Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, tarih ve geleneğin canlandırıldığı "ebedi şehri" ziyaret etti. Emine Erdoğan'a ziyaretinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva da eşlik etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından geziye ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Tarihin ve geleneğin yeniden yaşatıldığı ebedi şehirde değerli dostum Ziroat Mirziyoyeva Hanımefendi ile Emir Timur zamanının Semerkant'ına doğru bir yolculuğa çıktık. Ebedi şehrin sokakları, çarşısı ve insanları o dönemin ruhunu birebir yansıtıyor.

6'ncı yüzyıla ait Soğd Düğünü canlandırması ile adeta görsel bir şölen izledik. Gelenek ve göreneklerin bu denli korunarak geleceğe aktarılıyor olması çok kıymetli. Dost ve kardeş Özbek halkına samimi misafirperverlikleri için şükranlarımı sunuyorum."

Etiketler : Emine Erdoğan sosyal medya Mirziyoyev
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