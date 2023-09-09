Emine Erdoğan, Earth Foundation'ın Başkanı Bhagat ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hindistan'da kadın ve kız çocuklarının eğitimlerine destek veren Earth Foundation'ın Kurucu Ortağı ve Başkanı Geeti Bhagat'ı kabul etti.
G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için Hindistan'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, ülkede dezavantajlı bölgelerdeki kadın ve kız çocuklarının eğitimine katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Earth Foundation'ın Kurucu Ortağı ve Başkanı Bhagat ile bir araya geldi.
Görüşmede, vakfın kurduğu okullarda okuyan ilkokul öğrencisi bir kız çocuğu ile bu okullarda okuyup mühendis olan bir kadın da yer aldı.
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