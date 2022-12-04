"Dünyanın yaşanabilir olması, başkalarına uzanan ellerin çoğalmasıyla mümkün"

Emine Erdoğan: Dünyanın yaşanabilir olması, başkalarına uzanan ellerin çoğalmasıyla mümkün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, dün katıldığı Türk Kızılay tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödül Töreni'ne ilişkin video paylaştı.

Dünyanın yaşanabilir olması, başkalarına uzanan ellerin çoğalmasıyla mümkün. Yüce gönüllerin, tüm mazlum ve mağdurlara ulaşmasını diliyorum. pic.twitter.com/Sct9ZdILKj — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 4, 2022

Emine Erdoğan, paylaşımında, "Dünyanın yaşanabilir olması, başkalarına uzanan ellerin çoğalmasıyla mümkün. Yüce gönüllerin, tüm mazlum ve mağdurlara ulaşmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.