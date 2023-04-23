Emine Erdoğan: Dünyanın ilk SİHA gemisi Türkiye'nin gücüne güç katacak
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için mesaj yayımladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Emine Erdoğan, 'TCG Anadolu' gemisinin dosta güven, düşmana ise korku salacağını belirtti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, milli gurur TCG Anadolu'yu depremzede çocuklarla birlikte maviliklere uğurladıklarını belirtti.
Emine Erdoğan, "Denizleri sakin, pruvası neta olsun.Dünyanın ilk SİHA gemisi, ülkemizin ise en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu'nun Mavi Vatan'daki gücümüze güç katacağına yürekten inanıyor, emeği geçen herkesi kutluyorum" sözlerini kullandı.
"BÜTÜN EVLATLARIMIZIN AZMİNE OLAN İNANCIMIZ TAM"
23 Nisan coşkusunu paylaştığı çocukların, ülkenin değerlerine sahip çıkarak, bu bayrağı geleceğe taşıyacaklarını kaydeden Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nı onların kararlılığı inşa edecek. Gözlerindeki heyecan ve mutluluk, başaracaklarının ispatı. Bütün evlatlarımızın azmine olan inancımız tam. Yolları, bahtları açık olsun" değerlendirmesini yaptı.
TCG Anadolu'nun uğurlanması ve Başkan Erdoğan'ın depremzede çocukları kabul ettiği görüntüler de paylaşımda yer aldı.
Milli gururumuz #TCGAnadolu'yu depremzede çocuklarımızla birlikte maviliklere uğurladık! Denizleri sakin, pruvası neta olsun...����— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 23, 2023
Dünyanın ilk SİHA gemisi, ülkemizin ise en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu'nun Mavi Vatan'daki gücümüze güç katacağına yürekten inanıyor, emeği... pic.twitter.com/lqIz71KU24
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