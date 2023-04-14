Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tek gayemiz, çocuklarımızın yüzünden gülümseme, minik kalplerinden umut eksilmesin. Var gücümüzle zorlukları onlar için aşacağız." ifadesine yer verdi.

En uzun yollar bile, bir adım ile başlar.



Diliyorum 30 Mart, geleceğimiz ve ortak evimiz dünya için birlikte yürüyeceğimiz bir yolun ilk adımı olur.#DünyaSıfırAtıkGünü pic.twitter.com/KhZziTrl0q — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 31, 2023

Emine Erdoğan'ın depremzede vatandaşlar ve çocuklarla bir araya geldiği anların görüntülerinin bulunduğu paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'da düzenlenen iftarda yaptığı konuşmadan bir bölüm de yer aldı.