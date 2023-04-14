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14 Nisan 2023 Cuma 15:05:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 15:05:00

Emine Erdoğan deprem bölgelerindeki ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu

Kaynak: AA

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Emine Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yaptığı ziyaretlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tek gayemiz, çocuklarımızın yüzünden gülümseme, minik kalplerinden umut eksilmesin. Var gücümüzle zorlukları onlar için aşacağız." ifadesine yer verdi.

Emine Erdoğan'ın depremzede vatandaşlar ve çocuklarla bir araya geldiği anların görüntülerinin bulunduğu paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'da düzenlenen iftarda yaptığı konuşmadan bir bölüm de yer aldı.

Etiketler : emine erdoğan deprem bölgesi ziyaret
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