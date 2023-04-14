Emine Erdoğan deprem bölgelerindeki ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu
Kaynak: AA
Emine Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yaptığı ziyaretlere ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tek gayemiz, çocuklarımızın yüzünden gülümseme, minik kalplerinden umut eksilmesin. Var gücümüzle zorlukları onlar için aşacağız." ifadesine yer verdi.
En uzun yollar bile, bir adım ile başlar.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 31, 2023
Diliyorum 30 Mart, geleceğimiz ve ortak evimiz dünya için birlikte yürüyeceğimiz bir yolun ilk adımı olur.#DünyaSıfırAtıkGünü pic.twitter.com/KhZziTrl0q
Emine Erdoğan'ın depremzede vatandaşlar ve çocuklarla bir araya geldiği anların görüntülerinin bulunduğu paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'da düzenlenen iftarda yaptığı konuşmadan bir bölüm de yer aldı.
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