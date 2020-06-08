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08 Haziran 2020 Pazartesi 14:46:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 14:46:00

Emine Erdoğan: Deniz ve okyanus dünyadaki tüm ülkelerin ortak sınırıdır

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Emine Erdoğan, Dünya Okyanuslar Günü mesajında, "Deniz ve okyanus, dünyadaki tüm ülkelerin ortak sınırıdır. Bu nedenle ortak bir vicdanla hareket etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Deniz ve okyanus, dünyadaki tüm ülkelerin ortak sınırıdır. Bu nedenle ortak bir vicdanla hareket etmemiz gerekiyor. Sıfır Atık felsefesini denizleri de kapsayan bir yaşam biçimi haline getirebilirsek, engin mavilikleri geleceğe taşıyabiliriz." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından 8 Haziran Dünya Okyanuslar Günü dolayısıyla paylaşım yaptı.

"#WorldOceansDay, #SıfırAtıkMavi" etiketleriyle paylaştığı twitlerinde Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Su hayattır. Okyanuslar ise sayısız yaşam türünün yuvasıdır. 8 Haziran Dünya Okyanuslar Günü'nde okyanusların, denizlerin ve kıyıların temizliğinin, dünyamız için hayati öneme sahip olduğunu bir kere daha hatırlayalım. Deniz ve okyanus, dünyadaki tüm ülkelerin ortak sınırıdır. Bu nedenle ortak bir vicdanla hareket etmemiz gerekiyor. Sıfır Atık felsefesini denizleri de kapsayan bir yaşam biçimi haline getirebilirsek, engin mavilikleri geleceğe taşıyabiliriz. Çocuklarımız, sularında balıktan çok plastiğin yüzdüğü bir geleceği hak etmiyor. Okyanuslar tabiatın döktüğü gözyaşları olmasın."

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