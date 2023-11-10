Emine Erdoğan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

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10 Kasım 2023 Cuma 09:45:00 - Güncelleme:10 Kasım 2023 Cuma 09:45:00

Emine Erdoğan: Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 85. yılında saygı ve rahmetle anıyorum

Kaynak: AA

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Emine Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 85. yılında saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : emine erdoğan gazi mustafa kemal atatürk vefat
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