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26 Aralık 2022 Pazartesi 20:49:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 20:49:00

Emine Erdoğan: Çağa yön veren kızlarımızın destekçisi olacağım

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kız çocuklarının okullaşma oranına vurgu yaptı. "Çağa yön veren kızlarımızın daima destekçisi olacağım" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kız çocuklarının okullaşma oranına vurgu yaptı. "Çağa yön veren kızlarımızın daima destekçisi olacağım" dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eğitimde fırsat eşitliği diyerek dünden bugüne mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı

Emine Erdoğan, "'Haydi Kızlar Okula' çağrımızla birlikte nice seferberliğimizin zaferi, bugün kız çocuklarımızın ortaöğretim okullaşma oranının yüzde 95'e ulaşması oldu" dedi.

"Çağa yön veren kızlarımızın daima destekçisi olacağım" mesajını paylaştı.

Etiketler : Emine Erdoğan başkan erdoğan çağa yön veren kızlarımız
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