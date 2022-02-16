Emine Erdoğan: Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım

Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Rabbim, tüm hastalarımıza şifa versin." ifadeleri yer aldı.