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16 Şubat 2022 Çarşamba 13:51:00 - Güncelleme:16 Şubat 2022 Çarşamba 13:51:00

Emine Erdoğan: Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım

Kaynak: DHA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, izolasyon sürecini tamamladığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Rabbim, tüm hastalarımıza şifa versin." ifadeleri yer aldı.

Etiketler : Emine Erdoğan izolasyon süreci KORONA
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