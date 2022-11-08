VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO'dan Türkiye'ye tahıl anlaşması övgüsü
Emine Erdoğan: Bizim için temizlik inancımızın özünü oluşturan bir yaşam prensibidir
Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği için yol haritası
Hatay'da demir çelik üretim tesisinde patlama: 6 yaralı
İtalya'da 2 bin 300 yıllık bronz heykeller keşfedildi
Ağrı'daki trafik kazasında yaralanan 18 kişiden 17'si taburcu edildi
Uganda ilk uydusunu uzaya gönderdi
THY'den iç hatlarda indirim kampanyası
Kuduz şüphesinde, yaranın basınçlı su ve sabunla yıkanması hayat kurtarıyor
Hollanda hükümetine Türkiye ile ilişkilerde reel politik gerçeklere uygun davranması tavsiye edildi
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "rejim değişikliği için referandum yapılamayacağını" söyledi
AK Parti Kadın Kollarının mahallelerdeki sandık çalışması başladı
Bosna Hersek'te ömrünü soykırım kurbanlarına adayan Nukic vefat etti
Uzmanlar "yeşil aklamayı" önlemek için şeffaf sıfır emisyon planları talep ediyor
İsveç hükümetinin terörle arasına mesafe koyması PKK/YPG destekçilerini rahatsız etti
Bakanlıktan "Singapur'da Türk markalı ürünlere izin verilmemesi" iddialarına yanıt
Bakan Karaismailoğlu: Hasankeyf Tüneli'yle hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlanmış olacak
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan, Kristersson'u resmi törenle karşıladı
TEKNOFEST heyecanı 2023 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam edecek
Yeni Zelanda, Ukrayna'ya askeri ve insani yardım göndereceğini duyurdu
HDP'li Semra Güzel için komisyon kararı
Togg'un fabrika açılışından yeni görüntüleri paylaştı
Bakan Koca: Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak
08 Kasım 2022 Salı 18:24:00 - Güncelleme:08 Kasım 2022 Salı 18:24:00

Emine Erdoğan: Bizim için temizlik inancımızın özünü oluşturan bir yaşam prensibidir

Kaynak: İHA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, “Bizim için temizlik gündelikle alelade bir pratikten ziyade inancımızın özünü oluşturan bir yaşam prensibidir. Temizlik doğrudan imanla ilişkilidir. Dolayısıyla temizlik, önce manevi dünyamızla başlar ve oradan dış dünyamıza tezahür eder” dedi.

Okulların temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedefiyle Türkiye genelinde her derece ve türdeki okula, öğretmenlere, yöneticilere, öğrenci ve velilere yönelik "Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar" kampanyasının tanıtım töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Ostim İlkokulunda yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile OPET Petrolcülük A.Ş arasında imzalanan kampanyanın tanıtım töreninde konuşan Emine Erdoğan, kampanyanın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

"Okul yalnızca bilgilerin verildiği yer değil, her anlamda donanımlı insanların yetiştiği bir ocaktır"

Okulların önemine değinen Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Toplumlar okullardan yükselir. Okul yalnızca bilgilerin verildiği yer değil, adabı muaşeretten manevi değerlere kadar her anlamda donanımlı insanların yetiştiği bir ocaktır. Malumunuz en küçüğünden en büyüğüne öğrenciler günün önemli bir kısmını okullarda geçiriyorlar. Sadece kitaplardan değil okulda tatbik edildiğini gördükleri kültür atmosferinden de öğreniyor, yaşamlarını bu tecrübeler ışığında sürdürüyorlar. Özel hayatlarında eksik kalan şeylere okullarında tamamlıyorlar. Bu anlamda toplumun ortak değerlerini, ortak davranışlarını ve ortak ideallerini benimsiyorlar."

Emine Erdoğan, öğrencilerin temel sağlık davranışlarını kazanmasında okulun önemli bir rolü olduğunu, okulların çağdaş sağlın anlayışının bir paydaşı şeklinde yer aldığını vurguladı. Temizlik bilincinin çocukların akademik başarısında doğrudan etkisi olduğunu belirten Emine Erdoğan, temizliğin alışkanlık haline gelmesinin önemine dikkati çekti.

"BİZİM İÇİN TEMİZLİK İNANCIMIZIN ÖZÜNÜ OLUŞTURAN BİR YAŞAM PRENSİBİDİR"

Hem kişisel hem de genel temizlik konusuna dikkat eden insanların gündelik pratikleri birçok hastalığı kendinden önlediğini belirten Emine Erdoğan, şunları aktardı:

"Temizlik bir medeniyet meselesidir. Tarih boyunca topraklarımıza gelen batılı seyyahlar özellikle şehirlerimizin ve insanlarımızın temizliğinden sıklıkla ve hayretle bahsetmişlerdir. Mesela batılı bir seyyah, 'Temizliğe Osmanlılar kadar düşkün bir millet yoktur' demiştir. Başka bir seyyah ise 'Sabun çok kullanılırdı. Çünkü Türkler çok temiz insanlardı' diye yazmıştır. Örneklerini çoğaltabileceğimiz bu gözlemler, medeniyetimizin temizlik anlayışının tüm dünyaya hayranlık veren yönünü anlatır. Bizim için temizlik gündelikle alelade bir pratikten ziyade inancımızın özünü oluşturan bir yaşam prensibidir. Temizlik doğrudan imanla ilişkilidir. Dolayısıyla temizlik, önce manevi dünyamızla başlar ve oradan dış dünyamıza tezahür eder."

TERTEMİZ YARINLAR OKULLARDAN BAŞLAR KAMPANYASI

Kampanya ile öğrenci, öğretmen, okul yönetimleri, destek personeli ve velilerde temizlik ve hijyen konusunda farkındalığın artırılması, bu kapsamda öğretmenler tarafından okul ve çevresine yönelik sosyal sorumluluk kampanyaları düzenlenmesi amaçlanıyor.

Kampanya kapsamında öğrencilerin hazırladığı temizlik ve hijyen odaklı projeler, ülke genelinde "İyi Uygulamalar" adı altında dereceye girmek için yarışacak. Okul tuvaletleri mimari örnek projeleri OPET tarafından Bakanlık ile paylaşılacak; okul yönetimleri, veliler, öğretmenler ve okul destek personeli için kapasite gelişimi ve farkındalık artırılması amacıyla içerikler ve ÖBA üzerinden gerçekleştirilecek öğretmen eğitimleri hazırlanacak. Kamu spotu, afiş, poster gibi materyallerin tasarlanacağı kampanya dâhilinde ayrıca okul öncesi öğrenciler ile birinci ve ikinci sınıf öğrencileri için etkinlikler, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri için hijyen ajandası hazırlanacak.

Etiketler : Emine Erdoğan okul sağlığı temizlik
Oyunculuk var olma nedenim

Oyunculuk var olma nedenim
Mikrofon askerde de peşimi bırakmadı

Mikrofon askerde de peşimi bırakmadı
Yüzük suskunluğu

Yüzük suskunluğu
Altın Terazi için 9 film yarışacak

Altın Terazi için 9 film yarışacak
Birbirlerinin "eli" ve "gözü" oldular

Birbirlerinin "eli" ve "gözü" oldular
Miray Aileye girdi

Miray Aileye girdi
üçü bir arada

üçü bir arada
Ünlü şakacı Mustafa Karadeniz'ın acı günü!

Ünlü şakacı Mustafa Karadeniz'ın acı günü!
Banu'nun başı dertte

Banu'nun başı dertte

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX