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23 Mart 2023 Perşembe 23:28:00 - Güncelleme:23 Mart 2023 Perşembe 23:28:00

Emine Erdoğan, Başkentte depremzede ailenin evinde iftar yaptı

Kaynak: AA

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Emine Erdoğan, ramazanın ilk iftarını, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde evleri yıkıldığı için Malatya'dan Ankara'ya yerleşen Gönen ailesi ile yaptı.

Emine Erdoğan, Kahramanmaraşlı olan ancak Malatya'da yaşayan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkıldığı için Ankara'nın Altındağ ilçesine yerleşen Gönen ailesini ziyaret etti.

Gönen ailesinden, kas rahatsızlığı nedeniyle yatalak olan baba Cahit Gönen, anne Elif Gönen, üniversiteye hazırlanan kızı, ilkokul öğrencisi oğlu ve akrabalarıyla depremin ardından, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan kızları Fatmanur Gönen'in de yaşadığı Ankara'ya geldi.

Evim Yuvam Olsun kampanyası kapsamında, Altındağ ilçesinde 3+1 eve yerleşen Gönen ailesi, yaşanan depremlerde hem Malatya'da hem de Kahramanmaraş'ta 30 yakınını kaybetti.

Emine Erdoğan, ziyareti sırasında aile üyeleriyle tek tek sohbet etti. Kayıpları için taziyelerini ileten Emine Erdoğan, yatalak baba Cahit Gönen'e "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Daha sonra Emine Erdoğan, ramazanın ilk orucunu da 9 kişilik Gönen ailesiyle birlikte açtı.

- DEPREMZEDE ÇOCUĞA METE GAZOZ SÜRPRİZİ

İftarın ardından ailenin en küçük üyesi olan 4. sınıf öğrencisi Süleyman Gönen'in Milli okçu Mete Gazoz'a olan hayranlığının öğrenilmesi üzerine Emine Erdoğan'ın davetiyle Antalya'dan gelen Gazoz, depremzede hayranına sürpriz yaptı.

Mete Gazoz, minik hayranını kapıda Olimpiyat Şampiyonluğu sırasında yaptığı hareketle selamladı. Daha sonra birçok spor dalına ve okçuluğa merakı olan hayranıyla bir süre sohbet eden Gazoz, depremzede hayranına ok hediye etti.

- "İÇTEN MİSAFİRPERVERLİKLERİ İÇİN GÖNEN AİLESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Emine Erdoğan, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin görselleri paylaşarak, şunları kaydetti:

"Ankara'da depremzede Gönen ailemizin iftar sofrasına konuk oldum. Evin neşesi güzel yavrularımızla vakit geçirmekten mutluluk duydum. Milli okçumuz Mete Gazoz'un hayranı olduğunu öğrendiğimiz Süleyman'a küçük de bir sürprizimiz oldu. Mete abisi gibi Süleyman'ın da çok başarılı olacağına inanıyor, içten misafirperverlikleri için Gönen ailesine teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, yüreklerimizdeki yangını gönül sofralarında buluşarak, birbirimize kenetlenerek söndüreceğiz."

Etiketler : Emine Erdoğan ramazan kahramanmaraş

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