Emine Erdoğan: Barış ve sevginin elçileri olacaklarına inandığım tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun
Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bilimi ve aklı rehber edinerek, barışın ve sevginin elçileri olacaklarına yürekten inandığım tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tüm çocukların '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımızın gülen gözlerinde, istikbalimizin ışığı parıldar. Biliyoruz ki her biri, bu topraklarda yetişen cevherlerdir. Onların zekası, çalışkanlığı ve vatanseverliği ile Türkiye, daha da yüce zirvelere ulaşacaktır. Bilimi ve aklı rehber edinerek, barışın ve sevginin elçileri olacaklarına yürekten inandığım tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.
Çocuklarımızın gülen gözlerinde, istikbalimizin ışığı parıldar.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 23, 2024
Biliyoruz ki her biri, bu topraklarda yetişen cevherlerdir. Onların zekâsı, çalışkanlığı ve vatanseverliği ile Türkiye, daha da yüce zirvelere ulaşacaktır.
Bilimi ve aklı rehber edinerek, barışın ve sevginin... pic.twitter.com/u6wGMi3qxO
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